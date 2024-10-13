Главе Службы безопасности Украины заочно предъявлено обвинение в теракте на Крымском мосту

Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку предъявлено заочное обвинение в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года, по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель людей)", сообщает ТАСС.

Он заочно арестован в рамках этого дела и объявлен в розыск в рамках других уголовных дел о терроризме.

Напомним, в ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение по мосту было остановлено.

Также Малюка считают организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Следствие оценило ущерб от взрыва на мосту на сумму порядка 7 млрд рублей.

Басманный суд Москвы в конце марта этого года санкционировал заочный арест Василия Малюка по обвинению в совершении теракта. Срок его ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции. Малюк также объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.