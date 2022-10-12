Разведка Британии весной составила план по уничтожению Крымского моста, - Grayzone

Сотрудники британской разведки в апреле составили план по подрыву Крымского моста, сообщает портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.

"Презентация" с подробным планом уничтожения объекта была создана сотрудником разведки Британии Хью Уордом по запросу советника генсека НАТО Криса Донелли. Предполагалось, что осуществят задуманное боевики украинской армии.

По данным портала, Уорд предложил подорвать ракетными ударами по опорам центральной арки моста. Другим вариантом был взрыв при помощи мин, установленных на опоры моста водолазами или беспилотными подводными аппаратами, пишет Regnum.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины". Сегодня ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.