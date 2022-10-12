В доставке взрывчатки на Крымский мост участвовали две фуры
Судя по всему, в доставке взрывчатки и взрывного устройства на Крымский мост участвовало минимум две фуры. Такой вывод можно сделать из материалов, опубликованных ФСБ. На рентгеновском снимке фуры со взрывчаткой, замаскированной под строительную пленку, у автомобиля одно число колес, на видео с камер наблюдения перед Крымским мостом – другое. На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
По версии ФСБ, взрывчатка и взрывное устройство добирались до Крымского моста сложным маршрутом через Одессу, Болгарию, Грузию, Армению, затем снова Грузию и российский Армавир.