В доставке взрывчатки на Крымский мост участвовали две фуры

Судя по всему, в доставке взрывчатки и взрывного устройства на Крымский мост участвовало минимум две фуры. Такой вывод можно сделать из материалов, опубликованных ФСБ. На рентгеновском снимке фуры со взрывчаткой, замаскированной под строительную пленку, у автомобиля одно число колес, на видео с камер наблюдения перед Крымским мостом – другое. На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.