На Крымском мосту восстановили все четыре пролета, пострадавшие от подрыва

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о завершении надвижения всех четырех пролётных строений Крымского моста, пострадавших от подрыва.

"На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролёта. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ", - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Хуснуллин утверждал, что восстановление разрушенной части завершиться уже в декабре. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года. При этом ранее сообщалось, что движение для грузовиков до 40 т уже открыто, как и для автобусов.