24 Октября 2022
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Общество Крым
Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Все металлоконструкции для новых пролетов Крымского моста доставлены к месту ремонта - Хуснуллин

Все металлоконструкции, необходимые для ремонта Крымского моста, поставлены на место работ по реконструкции. Это 1,2 тыс. тонн, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов", - рассказал вице-премьер.

По его словам, число рабочих, которые сейчас трудятся над восстановлением моста, увеличено до 450 человек, на объекте задействовано 45 единиц техники.

Теги: марат хуснуллин, крымский мост, ремонт



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