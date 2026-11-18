С 2027 года могут начать маркировать детскую и школьную мебель

Минпромторг предложил в 2027 году запустить пилотный проект по маркировке детской и школьной мебели - сейчас проект постановления согласовывают ведомства. Об этом сообщил министр Антон Алиханов на съезде "УЧПРОМ‑2026", пишет РГ.

По его словам, метки помогут заказчикам быстро убедиться, что они покупают российскую продукцию и соблюдают правила закупок. Минпросвещения уже закрепило приоритет отечественного оборудования при оснащении классов.

Сейчас учебное оборудование выпускают около 300 российских предприятий, идет работа над едиными стандартами для отрасли.