В Екатеринбурге автобусы большого класса вышли на два маршрута

В Екатеринбурге на маршруты №70 и №98 вышли автобусы большого класса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ранее на этих двух маршрутах работали только автобусы среднего класса. Теперь же перевозки будут выполнять машины обоих классов.

Вывод нового подвижного состава проходит поэтапно: сегодня на каждом из маршрутов начал работать один автобус большого класса. В четверг, 19 ноября, на маршрут №98 выйдут уже две такие машины. А с пятницы, 20 ноября, оба маршрута будут обслуживать по два автобуса большого класса.

Как добавили в мэрии, помимо упомянутых, новые автобусы планируется направить на маршруты №47, 52, 56, 59, 60, 61, 65, 77, 81, 82, 83, 84 и 87.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургский микрорайон Синие Камни с 1 декабря направят больше общественного транспорта.