Основные работы по восстановлению Крымского моста завершат до конца года

Основные работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Найдены технологии как существующие разрушенные опоры моста сейчас снять, асфальт разрезать, демонтировать. <...> Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в работах на мосту "мобилизовано" 250 человек, 20 единиц техники. "В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек", - сказал он.

Пропуск грузовиков через Крымский мост может начаться после усиления опор моста, работы по которому начнутся в субботу, сообщил Хуснуллин. Грузовые автомобили не будут пускать на Крымский мост без досмотра, сообщил он.

Напомним, крымский мост пострадал в результате взрыва 8 октября. Погибли пять человек, разрушены несколько автомобильных пролетов и часть ж/д моста.

Ранее правительство РФ назначило единственного исполнителя работ по восстановлению Крымского моста. Им стало ООО "Нижнеангарсктрансстрой". В распоряжении за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина говорится, что работы должны быть выполнены в срок до 1 июля 2023 года (предельный срок).