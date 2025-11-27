Все фигуранты дела о теракте на Крымском мосту приговорены к пожизненным срокам

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. На скамье подсудимых восемь человек, им вменяют совершение теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, двум фигурантам также предъявлено обвинение по статье о контрабанде взрывных устройств.

Все подсудимые приговорены к пожизненному заключению.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Взрывное устройство находилось в проезжавшей по мосту фуре. В результате взрыва погибли пять человек (в том числе водитель грузовика), движение по мосту было остановлено, конструкция потребовала многомесячного восстановления.

12 октября 2022 года ФСБ сообщила о задержании восьми человек, причастных, по мнению следствия, к теракту. Организатором теракта следствие считает главу военной разведки Украины Кирилла Буданова*, его нет на скамье подсудимых в Ростове-на-Дону.

Следствие выяснило, что взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой, которую везла фура. Бомба из Одессы была через Грузию ввезена в Россию.

Кто среди осужденных

Олег Антипов – владелец транспортной компании, фура которой взорвалась на Крымском мосту;

Дмитрий Тяжелых – предприниматель, сдавал в аренду виртуальные сим-карты, которыми воспользовались организаторы теракта;

Артур Терчанян* – водитель фуры, пригнавший ее из Грузии в российский Армавир;

Роман Соломко* – фермер из Херсона, заказавший из Грузии доставку полиэтилена;

Владимир Злоб – фермер, деловой партнер Соломко;

Александр Былин – директор ООО "Экстра", которое должно было получить груз;

Артем и Георгий Азатьян – предоставили и оформили в Армавире место для хранения груза после его прибытия из Грузии и перед отправкой в Крым.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга