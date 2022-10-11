СМИ: теракт на Крымском мосту расследуют как военное преступление

Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета.

Следователи называют его военным преступлением. Часть материалов выделена и направлена в суды или на утверждение прокуроров, в том числе ЛНР и ДНР.

Специалисты спецуправления восемь лет разбираются в обстоятельствах преступлений, совершенных ВСУ против мирных жителей Донбасса. Действия военных были квалифицированы и как геноцид.

Помогают следственной группе, в которой уже несколько десятков человек, в том числе и военных следователей, специалисты МВД, Минобороны и ФСБ.

В рамках нового расследования назначено несколько экспертиз, в том числе взрывотехническая, которая должна установить состав, мощность и способ приведения в действие взрывного устройства, находившегося, по данным СКР, в грузовике, сообщает "Коммерсант".