15 Ноября 2022
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Экономика Крым
Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Два из четырех пролетов автомобильного Крымского моста уже уложены – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил всех, кто работает над восстановлением Крымского моста после взрыва.

"В результате теракта были разрушены мостовые пролеты. Транспортный комплекс показал высокую устойчивость. Предприятия немедленно включились в изготовление новых деталей для моста, восстановительные работы ведутся круглосуточно. Два из четырех пролетов автомобильного моста уже уложены", - сказал председатель правительства на форуме "Транспортная неделя 2022".

Он добавил, что на присоединенных территориях восстановлено уже 350 км дорог, семь мостов и путепроводов, а до конца года их будет почти два десятка.

Теги: михаил мишустин, крымский мост, восстановление



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