Два из четырех пролетов автомобильного Крымского моста уже уложены – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил всех, кто работает над восстановлением Крымского моста после взрыва.

"В результате теракта были разрушены мостовые пролеты. Транспортный комплекс показал высокую устойчивость. Предприятия немедленно включились в изготовление новых деталей для моста, восстановительные работы ведутся круглосуточно. Два из четырех пролетов автомобильного моста уже уложены", - сказал председатель правительства на форуме "Транспортная неделя 2022".

Он добавил, что на присоединенных территориях восстановлено уже 350 км дорог, семь мостов и путепроводов, а до конца года их будет почти два десятка.