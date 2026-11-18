Глава УТПП: Мы под новый год можем узнать из СМИ, что правила игры сменились, и вложенные деньги стали совсем другими

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщил, что нужно для развития строительной отрасли.

Во время выступления на XVIII Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге он сообщил, что строительная отрасль формирует облик города, а для того, чтобы строители вкладывались в отрасль, нужна предсказуемость, особенно со стороны тех, кто принимает решения.

"Самая большая беда России - то, что мы под новый год можем узнать из СМИ, что правила игры сменились, и вложенные деньги стали совсем другими", - сказал Беседин.