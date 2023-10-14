14 Октября 2023
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Общество Крым
Фото: Официальный telegram-канал вице-премьера Марата Хуснуллина

Восстановлено движение по всем полосам Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановлен Крымский мост. Открыто движение автомобилей по всем четырем полосам.

Вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтированы два поврежденных пролета и надвинуты новые. Для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 т металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона. Движение по левой части мы открыли 14 сентября – на день раньше. Правую часть планировали восстановить 1 ноября, однако удалось закончить с опережением сроков, написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Напомним, Украина ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковала Крымский мост. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.

Крымский мост, движение по которому полностью восстановлено(2023)|Фото: Официальный telegram-канал вице-премьера Марата Хуснуллина

Теги: Марат Хуснуллин, Кроымский мост


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