Плавучий кран подошел к месту ремонта Крымского моста

Штиль на море позволил плавучим кранам начать работы в районе пострадавших от взрыва пролетов Крымского моста, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня", - рассказал Хуснуллин, возглавляющий комиссию по восстановлению моста.

Он добавил, что на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники.

Крымский мост пострадал в результате взрыва 8 октября. Погибли пять человек, разрушены несколько автомобильных пролетов и часть ж/д моста.