На маркетплейсах могут запретить микронаушники

Рособрнадзор вместе с Минцифры прорабатывает запрет на продажу микронаушников на онлайн‑площадках. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев пояснил, что запрет хотят ввести по аналогии с ограничениями для других устройств. По его словам, микронаушники не приносят пользы ни в одной законной сфере деятельности.

Глава ведомства добавил, что борьба со списыванием - непрерывная работа: полностью избавиться от нарушений не получится, но системный подход уже дает результаты. Каждый год с экзаменов удаляют примерно тысячу человек, которые пытались использовать запрещенные средства связи.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сравнил борьбу с техническими приспособлениями для списывания на экзаменах с противостоянием бактерий и антибиотиков и назвал главным грядущим вызовом умные очки и наушники: по его мнению, без совершенствования контроля вскоре может появиться много высокобалльников.