Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. По его словам, подозреваемые заключены под стражу до 8 декабря по ходатайству следствия.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне.

Ранее ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

В сообщении говорится, что фура с взрывчаткой, предположительно, приехала в Россию с Украины сложным маршрутом, побывав в Грузии, Армении и Болгарии. Болгария и Грузия заявили, что проверили информацию, и на их территории не было машин, фигурирующих в расследовании.