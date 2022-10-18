18 Октября 2022
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Экономика Крым
Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца 2022 года - Хуснуллин

Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин заявлял, что основные работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до конца года.

"Найдены технологии как существующие разрушенные опоры моста сейчас снять, асфальт разрезать, демонтировать. <...> Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в работах на мосту "мобилизовано" 250 человек, 20 единиц техники. "В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек", - сказал он.

Напомним, крымский мост пострадал в результате взрыва 8 октября. Погибли пять человек, разрушены несколько автомобильных пролетов и часть ж/д моста.

Ранее правительство РФ назначило единственного исполнителя работ по восстановлению Крымского моста. Им стало ООО "Нижнеангарсктрансстрой". В распоряжении за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина говорится, что работы должны быть выполнены в срок до 1 июля 2023 года (предельный срок).

Теги: крымский мост, марат хуснуллин, ремонт, восстановление



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