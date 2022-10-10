10 Октября 2022
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Общество Крым
Фото: пресс-служба Минтранса РФ

На ж/д части Крымского моста надо заменить два пролета - Хуснуллин

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал объемы работ по восстановлению Крымского моста. График работ и сроки восстановления станут известны на этой неделе.
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"Со вчерашнего утра ведут работу водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждений опоры — конец этой недели", - сообщил Хуснуллин на совещании в правительстве.

Также необходимо восстановить два пролета железнодорожного моста. "Ведем обследования железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов", - полагает вице-премьер. Отметим, что сейчас по ж/д части моста осуществляется движение.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются порядка 150 человек. К концу недели из трех регионов начнется доставка необходимых стройматериалов.

Хуснуллин добавил, что через три дня будет готов план-график демонтажа поврежденных конструкций.

Теги: марат хуснуллин, крымский мост, ремонт, восстановление



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