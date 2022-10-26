Движение грузового транспорта по Крымскому мосту откроют не раньше 1 декабря

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года, сообщили в пресс-службе Минтранса России. При этом ранее сообщалось, что движение для грузовиков до 40 тонн уже открыто, как и для автобусов.

Грузовым фурам предлагают три альтернативных пути: через присоединенные территории (в том числе через Мариуполь), через паромную переправу в Керчи, а также с перегрузкой на ж/д транспорт.

При этом в Минтрансе признают, что время ожидания погрузки на паромы "значительное", поскольку есть список приоритетных грузов – с ними пропускают без очереди: это скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин сообщил, что разрушенные в результате взрыва пролеты Крымского моста демонтируют до конца этого года. На место ремонта уже привезли все необходимые металлоконструкции для монтажа новых пролетов.