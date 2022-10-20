СМИ сообщили о возможной отставке замминистра транспорта в связи со взрывом на Крымском мосту

В СМИ появились слухи о пока что единственной отставке в российской власти, связанной со взрывом на Крымском мосту. РБК пишет, что заместитель главы Минтранса РФ Александр Суханов покинет свой пост. Он отвечал за транспортную безопасность.

Между тем, про отставки в спецслужбах или силовых структурах, связанных с провалом в безопасности стратегически важного объекта, до сих пор ничего не известно.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате были повреждены ж/д ветка и автомобильный мост, обрушилось несколько пролетов. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы.