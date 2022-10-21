На ремонте Крымского моста в две смены работают 400 человек – Хуснуллин

На Крымском мосту завершается демонтаж обвалившихся в результате взрыва пролетов, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"Это довольно сложная работа, ведется как над водой, так и под водой", - сообщил вице-премьер.

"Строители молодцы, хорошо развернули работы. Хорошо отработали производители и поставщики металлоконструкций, практически все уже на месте или скоро здесь будет", - добавил Хуснуллин. По его словам, около 80% всех необходимых металлоконструкций уже на месте или в пути.

По железнодорожному мосту идет обследование. Одна ветка работает, другая пока закрыта.

"Сейчас в две смены на мосту трудятся 400 человек, и 40 единиц техники задействовано", - рассказал вице-премьер.