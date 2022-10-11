Между Кубанью и Крымом ходят четыре парома

Все четыре находящиеся в порту Керчи парома запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем, ожидается выход на маршрут дополнительных судов, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска "Лаврентий". И еще дополнительные суда ждем. В пути еще как минимум один паром", - сказал ТАСС Лукашенко.

Собеседник уточнил, что идущий в Керчь паром – железнодорожный. Его переоборудуют для перевозки автомобилей, как это делали при организации переправы после 2014 г.