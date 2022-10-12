Грузовик, фигурирующий в подрыве Крымского моста, не проходил таможню, - Минфин Грузии

В Минфине Грузии заявили, что грузовик, фигурирующий в подрыве Крымского моста, не пересекал грузинскую таможню.

"Слышны определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований", - сказал заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.

"Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересекал таможенную границу. Если кто-то будет утверждать, что он пересек госграницу, начнется расследование и виновные лица будут привлечены к ответственности", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, по версии ФСБ России, взрывчатка и взрывное устройство добирались до Крымского моста сложным маршрутом через Одессу, Болгарию, Грузию, Армению, затем снова Грузию и российский Армавир.

Ведомство сообщило, что на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.