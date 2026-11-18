Почти миллион рублей украли аферисты у геймеров перед выходом GTA VI

Аферисты за несколько дней до релиза GTA VI выманили у российских геймеров почти 914 тысяч рублей, сообщили в ИБ‑компании F6. Только за пять дней мошенники похитили 914 180 рублей через фальшивый магазин цифровых товаров.

Перед релизом подорожали карты оплаты для PlayStation Store, и злоумышленники воспользовались этим: их поддельная площадка обещает переплату всего 6-11 % - месяц подписки PS Plus предлагали за 890 рублей, год - за 7 298 рублей.

В F6 предупреждают: схема грозит не только потерей денег, но и утечкой данных банковской карты. Мошенники могут менять бренд сервиса и сами выбирают, какую ссылку прислать жертве. Чаще всего они ищут жертв в геймерских чатах.

Игроки по всему миру оформили почти 15 миллионов предзаказов GTA VI на PlayStation и Xbox: на PlayStation купили свыше 11 миллионов копий (выручка - 1,08 миллиарда долларов), а на Xbox - около 3,8 миллиона (более 360 миллионов долларов); за три дня до релиза выручка достигла 1,45 миллиарда долларов по данным Sensor Tower, хотя Rockstar Games пока не раскрывает собственные цифры по предзаказам.