Суд в Москве арестовал еще троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы арестовал еще трех обвиняемых в теракте на Крымском мосту.

Как сообщает ТАСС, Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых заключили под стражу до 8 декабря.

На прошлой неделе сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне.

Ранее ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.