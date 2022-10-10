Аксенов назвал дату запуска грузового автомобильного движения по Крымскому мосту

Запуск грузового движения по автомобильной части Крымского моста планируется наладить к 16 октября.

"Мы ожидаем, что к 16-му числу возможно уже восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "России-1", его словам приводит РИА Новости.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы.