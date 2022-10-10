По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме. Днем в воскресенье были запущены пассажирские и товарные поезда, вечером было открыто движение пригородных поездов. С понедельника, 10 октября, движение пригородных поездов войдет в график, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

Накануне вечером по мосту прошли два пригородных поезда сообщением Керчь-Анапа-Керчь.

"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов. Это очень важный этап восстановления полноценной работы важнейшего транспортного объекта нашей страны, – сказал министр. – Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности".

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, автомобильное движение ведется по двум полосам вместо четырех, пока пускают только легковые автомобили. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.