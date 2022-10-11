Среди погибших на Крымском мосту - судья Арбитражного суда Москвы, - СМИ

11 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России Крым
Фото: кадр видеозаписи

Среди погибших на Крымском мосту - судья Арбитражного суда Москвы, - СМИ

Число погибших при теракте на Крымском мосту выросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что среди жертв - судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Опознание тел погибших еще продолжается.

Ранее СМИ опубликовали информацию о двух погибших при взрыве на Крымском мосту. Это семейная пара из Санкт-Петербурга – 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя, передает Mash. Супруги были известными в северной столице гидами, вели исторический YouTube-канал. По предварительным данным, они находились в легковом автомобиле, и в момент взрыва их машина оказалась рядом с фурой, где было взрывное устройство.

Также сообщалось о двух погибших в другом легковом автомобиле, который также ехал рядом со взорвавшейся фурой. Водолазам удалось извлечь из воды тела мужчины и женщины.

Теги: Крымский мост, взрыв, судья Арбитражного суда Москвы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.10.2022 08:58 Мск Между Кубанью и Крымом ходят четыре парома
Ранее 11.10.2022 04:50 Мск СМИ: теракт на Крымском мосту расследуют как военное преступление
Ранее 10.10.2022 19:30 Мск Аксенов назвал дату запуска грузового автомобильного движения по Крымскому мосту
Ранее 10.10.2022 16:23 Мск На ж/д части Крымского моста надо заменить два пролета - Хуснуллин
Ранее 10.10.2022 16:08 Мск В истории со взрывом на Крымском мосту появилась еще одна красная фура, - Mash
Ранее 10.10.2022 08:18 Мск По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов
Ранее 10.10.2022 00:02 Мск Медведев: ЧП на Крымском мосту – террористический акт
Ранее 09.10.2022 20:39 Мск Путин: Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины
Ранее 09.10.2022 17:22 Мск На Крымском мосту запущено автомобильное движение по двум полосам – Хуснуллин
Ранее 09.10.2022 15:32 Мск Крымский мост пока будет открыт только для легковых автомобилей - Аксенов
Ранее 09.10.2022 14:57 Мск Среди погибших при взрыве на Крымском мосту была пара известных питерских гидов
Ранее 09.10.2022 13:58 Мск Все задержанные пассажирские поезда ушли из Крыма – оператор ж/д
Ранее 09.10.2022 13:28 Мск СМИ: Три человека пропали без вести, трое погибли в результате взрыва на Крымском мосту
Ранее 09.10.2022 11:18 Мск По Крымскому мосту восстановили движение поездов – Минтранс РФ
Ранее 09.10.2022 10:44 Мск New York Times: Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины
Ранее 09.10.2022 09:21 Мск Паромная переправа "Крым" работает стабильно – Минтранс России
Ранее 08.10.2022 21:45 Мск Хуснуллин поручил составить план-график восстановления Крымского моста
Ранее 08.10.2022 20:49 Мск Полностью восстановлено железнодорожное движение по Крымскому мосту
Ранее 08.10.2022 19:50 Мск Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост
Ранее 08.10.2022 19:30 Мск Хуснуллин рассказал о деталях восстановления Крымского моста
Ранее 08.10.2022 18:36 Мск Поезда из Крыма отправились по мосту на материк
Ранее 08.10.2022 14:27 Мск Власти планируют к вечеру восстановить жд-движение по поврежденному участку Крымского моста
Ранее 08.10.2022 13:58 Мск Найден собственник грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, - СКР
Ранее 08.10.2022 13:50 Мск В Минобороны РФ рассказали о снабжении войск, участвующих в СВО, на фоне подрыва Крымского моста
Ранее 08.10.2022 12:58 Мск Глава Ростуризма рассказала, как быть тем, кто собирался отдыхать в Крыму
Ранее 08.10.2022 12:29 Мск Аксенов рассказал, когда начнется восстановление Крымского моста
Ранее 08.10.2022 11:45 Мск Захарова высказалась по поводу ЧП на Крымском мосту
Ранее 08.10.2022 11:35 Мск Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничениях продажи товаров
Ранее 08.10.2022 11:18 Мск Создана правительственная комиссия из-за ЧП на Крымском мосту
Ранее 08.10.2022 10:45 Мск В Госдуме заявили о необходимости "сильного ответа" на подрыв Крымского моста
Ранее 08.10.2022 10:32 Мск На Крымском мосту потушили пожар
Ранее 08.10.2022 10:18 Мск Оценен ущерб от подрыва Крымского моста
Ранее 08.10.2022 10:08 Мск В офисе президента Украины оценили подрыв Крымского моста
Ранее 08.10.2022 09:50 Мск СКР начал расследование обстоятельств подрыва автомобиля на Крымском мосту
Ранее 08.10.2022 09:25 Мск Одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, - Аксенов
Ранее 08.10.2022 09:14 Мск До Крымского моста "дотянулись" "украинские вандалы", - глава парламента полуострова
Ранее 08.10.2022 09:00 Мск На Крымском мосту произошел подрыв автомобиля, - НАК
Ранее 08.10.2022 08:50 Мск Судоходные арки Крымского моста не повреждены, - советник главы республики
Ранее 08.10.2022 08:11 Мск Поезд в огне. Движение через Крымский мост закрыто


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети