Среди погибших на Крымском мосту - судья Арбитражного суда Москвы, - СМИ

Число погибших при теракте на Крымском мосту выросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что среди жертв - судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Опознание тел погибших еще продолжается.

Ранее СМИ опубликовали информацию о двух погибших при взрыве на Крымском мосту. Это семейная пара из Санкт-Петербурга – 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя, передает Mash. Супруги были известными в северной столице гидами, вели исторический YouTube-канал. По предварительным данным, они находились в легковом автомобиле, и в момент взрыва их машина оказалась рядом с фурой, где было взрывное устройство.

Также сообщалось о двух погибших в другом легковом автомобиле, который также ехал рядом со взорвавшейся фурой. Водолазам удалось извлечь из воды тела мужчины и женщины.