Штрафы до миллиона рублей: Госдума поддержала закон о контенте против традиционных ценностей

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за неудаление из доступа произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно‑нравственные ценности.

С июля 2025 года владельцы платформ и соцсетей обязаны по требованию Роскомнадзора блокировать такой контент в течение суток.

За игнорирование требования штрафы составят: для граждан - 10-20 тысяч рублей, должностных лиц - 100-200 тысяч, компаний - 700 тысяч-1 миллион рублей; при повторном нарушении суммы вырастут до 150-300 тысяч, 600-800 тысяч и 1,5-5 млн рублей соответственно. За само размещение контента тоже предусмотрены санкции - от 5 тысяч до 700 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя, при повторе - до 3 миллионов.

Если владелец сервиса удалит материал в течение суток после отзыва прокатного удостоверения, ответственности не будет. Расследовать случаи распространения контента будет Минкультуры, а дела о неудалении - Роскомнадзор. Срок давности - один год.

Правила не затронут произведения, размещенные до 1 марта 2026 года, и работы с действующим прокатным удостоверением. Закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года - если его примут в третьем чтении.

Сообщалось, что Госдума вместе с Минюстом разрабатывает законопроект о традиционных духовно‑нравственных ценностях. За основу берут указ президента №809 от ноября 2022 года - на его базе за два года уже приняли ряд запретов, но с формулировкой "что такое хорошо" возникли сложности.