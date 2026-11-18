Алексей Текслер поставил задачи муниципалитетам Южного Урала

Состоялось очередное областное совещание с главами муниципалитетов Челябинской области и членами регионального правительства. Губернатор Алексей Текслер поставил конкретные задачи в части бюджетных приоритетов, прохождения отопительного сезона, завершения благоустройства и другим актуальным вопросам жизнедеятельности региона.

Глава Южного Урала отметил, что на следующий трехлетний период стоит задача в полном объеме обеспечить ресурсами первоочередные расходы области.

«Наши приоритеты неизменны: безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями, поддержка участников СВО и их семей, реализация национальных проектов и задач, поставленных Президентом России, а также инфраструктурных проектов, которые меняют жизнь людей к лучшему. Продолжим и поддержку муниципалитетов. В нынешних условиях требую от глав муниципальных образований предельно ответственного подхода к формированию местных бюджетов. Несмотря на сложности, экономика региона сохраняет устойчивость, наметилась тенденция к восстановлению индекса промышленного производства. Поэтому сейчас особенно важны ответственность, финансовая дисциплина и безусловное выполнение всех принятых обязательств перед жителями. Национальные проекты должны оставаться одним из ключевых приоритетов нашей работы», – заявил Алексей Текслер.

Рассматривая ход зимнего отопительного сезона, губернатор подчеркнул, что все 43 муниципальных образования Челябинской области прошли оценку и получили паспорта готовности к зиме.

Как сообщил на совещании заместитель председателя правительства Челябинской области – министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Юрий Подшивалов, всего к сезону подготовлены 841 котельная, около 5 тысяч км тепловых сетей и более 21 тысяч многоквартирных домов. Сформированы запасы жидкого и твердого топлива.

«Одновременно в 2026 году в регионе была организована работа по модернизации коммунальной инфраструктуры по комплексной программе «Большой ремонт 74», реализуемой по поручению губернатора Алексея Текслера. Общий объем инвестиций составил порядка 15 млрд рублей. За этими вложениями – новые водопроводы и газопроводы, ремонт сетей и оборудования, от которых зависит повседневная жизнь городов и поселков. В рамках госпрограммы Челябинской области реализуются 85 проектов в сфере теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и энергосбережения. Работы завершены по 53 проектам в 25 муниципальных образованиях. На остальных объектах работы продолжаются», - сообщил Юрий Подшивалов и обратился к главам муниципалитетов с просьбой держать их завершение под личным контролем.

Подводя итог обсуждения вопросов прохождения зимнего периода, губернатор акцентировал: «Прошу быть готовыми и рассчитываю на то, что когда снег выпадет, это сюрпризом ни для кого не станет. Еще раз проверьте четкое взаимодействие всех ответственных служб. Если на вашей территории возникает инцидент, информация должна доходить до регионального штаба мгновенно, и немедленно приниматься меры по исправлению ситуации на местах».

Еще один вопрос, который поставил на прошедшем областном совещании глава региона, касался работы муниципалитетов по созданию условий для увеличения турпотока в Челябинскую область. Губернатор поручил муниципалитетам подготовить проекты благоустройства на следующий год с учетом туристической привлекательности территорий.

Напомним, турпоток в Челябинскую область за четыре года вырос в 1,5 раза. При этом, как сообщила начальник Главного управления координации развития туризма Челябинской области Анастасия Понькина за 8 месяцев 2026 года в средствах размещения региона остановились более 1 млн гостей. Средняя продолжительность поездки на Южном Урале – три-четыре дня.

Она также отметила, что регион всё чаще выбирают как направление для активного отдыха: от горнолыжных трасс до зимних маршрутов в национальных парках и термальных комплексов.

«Инфраструктурную основу зимнего туризма в регионе формируют 14 горнолыжных комплексов, семь из них работают круглогодично. Общая протяжённость трасс превышает 80 км: кататься комфортно туристам с любым уровнем подготовки. Сезон длится с ноября по март. Развивается и оздоровительный сегмент: в области 18 термальных комплексов, часть из которых расположены рядом со склонами. Отдельный вектор – многофункциональные курорты в черте городов: термы «ВОДА» и «Лето» в Челябинске, «Магия тепла» с тёплым переходом между спа-отелем и комплексом в Магнитогорске», - рассказала на прошедшей накануне пресс-конференции Анастасия Понькина.

Что касается работ по благоустройству, которые были запланированы на Южном Урале на 2026 год, то на данный момент по программе формирования комфортной городской среды они выполнены на 98%. В 12 муниципалитетах Челябинской области работы продолжаются.

«Наша цель – увеличить турпоток. Мы вошли в десятку регионов страны по этому показателю. У нас растет количество мест размещения, в целом, развивается туристическая инфраструктура. Это дает стимул развитию местного бизнеса. Нам есть, куда расти, и мы движемся в этом направлении», – добавил Алексей Текслер.

Сейчас на портале «Путешествуем.РФ» уже представлены 2 региональных маршрута, прорабатываются межрегиональные направления со Свердловской областью и Башкирией, разрабатывается отдельный маршрут, посвященный истории купечества. Для участия в конкурсном отборе 2027 года муниципалитетам необходимо представить концепции обустройства территорий по туристическому коду.

Отдельно в ходе областного совещания Алексей Текслер поставил задачи в рамках организации защиты региона от воздушных угроз. В частности, губернатор акцентировал внимание на необходимости укрепить территориальный отряд «БАРС». С этой целью для мобильных огневых групп закуплены оборудованные автомобили и жилые модули. Дополнительно установлена областная выплата за каждый день специальных сборов.

Главам муниципалитетов совместно с военными комиссариатами поручено активизировать подбор кандидатов и обеспечить комплектование резерва до конца года.

«Для укрепления резерва и привлечения новых бойцов мы создали дополнительный стимул. В октябре внесены изменения в областной закон: теперь гражданам, заключившим контракт для службы в мобильных группах из бюджета выплачивается соответствующая выплата. Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты от предприятий и выплаты от министерства обороны России», – подчеркнул губернатор.

Важная для осеннего периода работа по вакцинации продолжается. В Челябинскую область поступило почти 1,5 млн доз вакцины против гриппа. Прививки сделали около миллиона жителей. Для достижения охвата в 60% населения необходимо усилить взаимодействие с работодателями и информирование о местах вакцинации. Также 21 ноября пройдет очередной «День здоровья для СВОих». Муниципалитетам поручено привлекать к акции ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Работа по цифровизации региона на Южном Урале продолжается в плановом порядке. Губернатор обратил внимание участников совещания на задачи по активному продвижению сервисов «Госуслуги. Моя школа» и платформы «Добро.рф» для взаимодействия с семьями и вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность. Также продолжается работа по монтажу базовых станций в 35 населенных пунктах региона.

Подводя итоги совещания, губернатор еще раз подчеркнул необходимость четкого оперативного взаимодействия муниципальных и региональных уровней власти.

«Мы работаем в непростых условиях, но именно это и требует от нас максимальной собранности, если хотите, хозяйской хватки – чтобы все ресурсы работали максимально эффективно, на результат для жителей Южного Урала», – резюмировал Алексей Текслер.