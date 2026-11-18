Антитеррористические учения пройдут в Уватском округе 19 ноября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Жителей и гостей региона просят соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений.



Оперативный штаб в Тюменской области проведет антитеррористические учения с частичным развертыванием сил и средств в районе Кальчинского нефтепромысла Уватского муниципального округа Тюменской области, а также прилегающих к нему территорий.



В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители исполнительных органов власти Тюменской области.



Антитеррористические учения проводятся для отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.