Медведев: ЧП на Крымском мосту – террористический акт

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал взрыв на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом.

По его словам, ответом России на этот теракт может быть только прямое уничтожение террористов. "Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", — заявил Медведев журналистке Надане Фридрихсон, которая опубликовала ответы с своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины".