Соучастника убийства генерала Москалика приговорили к 23 годам колонии

Саратовский областной суд приговорил Василия Графского, причастного к убийству замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, к 23 годам колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба суда, Графский признан виновным по статьям о государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и легализации денежных средств. Ему также назначен штраф в размере 100 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Еще 700 тысяч рублей Графскому предстоит выплатить после освобождения. Подсудимый вину не признал.

Установлено, что в июне 2023 года Графский в мессенджере установил контакт с сотрудником спецслужбы Украины и согласился заниматься деятельностью, направленной против безопасности России, за деньги.

В конце 2024 года мужчина, выполняя задание, приехал в Орловскую область и забрал из тайника взрывчатое вещество и взрывные устройства. В феврале 2025 года эти вещества и устройства он перевез в спортивно-гостиничный комплекс, расположенный в Балашихе Московской области. В конце февраля 2025 года от сотрудника спецслужбы Украины Графский получил фотографию Москалика. Следуя указаниям, злоумышленник узнал место жительства генерал-лейтенанта и его личный автомобиль, о чем отчитался куратору.

Москалик погиб 25 апреля 2025 года во время взрыва СВУ, который произошел, когда тот проходил мимо припаркованного у дома автомобиля. Взорванный Volkswagen Golf был припаркован в микрорайоне Авиаторов, где выдавали квартиры военным пенсионерам. Автомобиль принадлежал жителю города Сумы Игнату Кузину. Исполнитель убийства жил с Москаликом в одном подъезде, в течение месяца снимал квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова. Начиненную взрывчаткой машину он припарковал у подъезда 16 апреля. Сигнал на подрыв взрывного устройства был дан неустановленным сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.

Кузин полностью признал вину. Он был арестован. Убийство Москалика Украина назвала результатом работы своих спецслужб.