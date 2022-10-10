В истории со взрывом на Крымском мосту появилась еще одна красная фура, - Mash

В истории со взрывом на Крымском мосту появилась еще одна фура - красный автомобиль DAF с грузинскими номерами, пишет Mash.

Телеграм-канал сообщает, что, предположительно, именно на ней провезли взрывчатку из Грузии через Северную Осетию.

Ориентировка на данный грузовик, по данным Mash, поступила в ГИБДД 8 октября. В тот же день вечером похожую машину нашли на выезде из Владикавказа, возле ресторана "Вокруг света".

На место вызвали ЦПЭ и ФСБ, пишет канал, а грузовик отвезли на штрафстоянку в городе. Водителя в нем не было — он объявился позже. Его задержали.

Ранее сообщалось, что следователи СКР установили данные грузового автомобиля, взорвавшегося на мосту, и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.