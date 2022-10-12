Следственные органы Армении присоединятся к расследованию взрыва на Крымском мосту

Генпрокуратура Армении присоединится к расследованию теракта на Крымском мосту.

Ведомство направило материалы, опубликованные ФСБ России и публикации в российских СМИ в Следственный департамент СНБ Армении с поручением возбудить уголовное дело.

"С применением предусмотренного законом инструментария, в том числе института международной взаимопомощи Генеральная прокуратура будет последовательна в полном раскрытии обстоятельств опубликованной информации", - говорится в сообщении.

Ранее ФСБ опубликовала информацию о ходе расследования взрывов на Крымском мосту. В сообщении говорится, что фура с взрывчаткой, предположительно, приехала в Россию с Украины сложным маршрутом, побывав в Грузии, Армении и Болгарии. Болгария и Грузия, правда, уже заявили, что проверили информацию, и на их территории не было машин, фигурирующих в расследовании.