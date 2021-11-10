"Что за дискриминация?" Екатеринбуржцам отказывают в QR-коде, потому что они "не болели официально"

Похоже, что переболевшие ковидом екатеринбуржцы, которые не обращались к врачам, но имеют положительный тест на антитела, могут забыть о получении QR-кодов для посещения общественных мест. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из официального ответа медиков.

Как рассказала Накануне.RU жительница Екатеринбурга Виктория, она переболела коронавирусом, но не обращалась в больницу и лечилась на дому. После выздоровления она сдала тест на антитела, который оказался положительным. Тогда девушка попробовала получить QR-код, чтобы иметь возможность посещать свободные от ковида зоны. Но не смогла этого сделать.

"Мне отказали, ссылаясь на то, что "официально" я не болела, а только сдала на антитела", - пояснила Виктория. Она оставила заявление на портале Госуслуг, и ей прислали ответ из больницы.

Как говорится в ответе ведомства (есть в распоряжении Накануне.RU), QR-код переболевшего присваивается только тем, кто "болел COVID-19 официально, то есть выполнил следующие действия: обращался к врачу, сдавал ПЦР-тест с получением положительного результата и получил медицинский документ, подтверждающий перенесенную болезнь".

"Справка о наличии антител не является основанием для выдачи сертификата и присвоения QR-кода", - говорится в сообщении врачей.

Это вызвало огромное негодование у екатеринбурженки.

"Вот у меня вопрос к Крекову и Куйвашеву (вице-губернатор и губернатор Свердловской области, - прим. ред.): а как мне теперь попасть в ТЦ для того, чтобы одеть ребенка к зиме? И что это за дискриминация такая - официально вы не обращались, значит, не имеете право! Классный ответ, а то, что их вызовешь домой, а они тебе ставят не "корону", а ОРВИ, а то, что много частных клиник сами развели - это нормально?", - не скрывает своих эмоций девушка.

Накануне.RU уже неоднократно обращалось в свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом с вопросом: что в этой ситуации делать уральцам, не посещавшим врача при заболевании, но имеющим антитела? Ответа ни в одном случае не поступило. Также ничего конкретного не говорит на своих брифингах и Павел Креков, лишь призывая поставить прививку от ковида.

Таким образом, ситуация на сегодняшний день следующая. Вход в торговые центры, кафе, рестораны и многие другие места - только по QR-коду, получить который непросто даже тем, кто действительно сделал прививку. Из-за этого свердловский бизнес несет серьезные убытки, поскольку посещаемость заметно сократилась.

В уральском полпредстве говорят, что "коды - это надолго". А в КПРФ просят губернатора Куйвашева (который уже несколько недель находится в отпуске) отложить введение QR-кодов и разрешить получать их свердловчанам с антителами.

Хорошо, что хоть в общественном транспорте такой режим вводить не планируют. Пока не планируют, потому что свердловские предприятия просят о QR-кодах в автобусах и трамваях, объясняя это исключительно заботой о здоровье своих сотрудников.

А в Екатеринбурге уже готовится акция протеста против надоевших всем ограничений.

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