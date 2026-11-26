В Москве арестован заместитель главкома ВКС Грехов

Заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова арестовали в Москве. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Решение об аресте 25 ноября вынес 235-й гарнизонный военный суд. Ходатайство направило Главное военное следственное управление СКР.

Источники газеты утверждают, что Грехов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК).

Грехов состоит на военной службе с 1979 года. С 2018 по 2021 год он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России. С 2021 года - начальник вооружения, заместитель главнокомандующего ВКС России по вооружению.

Генерал-полковник награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Александра Невского и медалью «Участнику военной операции в Сирии».