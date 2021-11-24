Свердловские власти учтут опыт Татарстана при введении QR-кодов в транспорте

В Свердловской области прорабатывается вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, речь идет не только о муниципальном транспорте, но и пригородных электричках и междугородных автобусах.

"Вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе, в которую входят работники министерства общественной безопасности и министерства транспорта, выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования, удачные и неудачные моменты этого опыта. Для того, чтобы при принятии решения этот опыт учесть", - заявил Креков.

Он добавил, что решение будет принято после проработки вопроса и в зависимости от реальной эпидситуации на Среднем Урале.

Стоит отметить, что пассажиропоток в транспорте Татарстана после введения QR-кодов снизился сразу на 20-30%.

Напомним, что еще совсем недавно Креков уверял, что в Свердловской области не будут вводить QR-коды в общественном транспорте.