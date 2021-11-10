QR-код - это надолго. Полпред в УрФО рассказал, сколько еще нужно людей для коллективного иммунитета

Система QR-кодов в УрФО еще успеет стать привычной для граждан, поскольку задержится в регионах надолго. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев в ходе конференции с предпринимателями, ГФИ, заместителями губернаторов уральских регионов. По его словам, для достижения коллективного иммунитета в округе необходимо привить от коронавируса еще 2,5 млн жителей.

Якушев также отметил, что темпы вакцинации значительно возросли, однако это не единственное, с чем еще предстоит много и кропотливо работать. Необходимо отладить и ужесточить контроль над соблюдением масочного режима, режима социальной дистанции и пропускной QR-системы.

"Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдем этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет. Для торговли, общепита, сферы услуг особенно важно отладить систему работы с ограничительными мерами именно в преддверии предновогоднего ажиотажа. От этого выиграют все стороны", – подчеркнул полпред.

Помимо этого в адрес предпринимателей будут поступать штрафы за несоблюдение антиковидных требований. При этом Якушев отметил, что данную систему необходимо вводить грамотно, чтобы не навредить бизнесу, который и так "столкнулся с серьезными вызовам".

"Важно не давить, а разъяснять. Мы делаем общее дело, и важно находить решения, которые устраивают всех", – подытожил полпред.

Напомним, что почти 40% жителей Свердловской области уже сделали прививку от коронавируса. Об этом на вчерашнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, темпы вакцинации от ковида в регионе заметно возросли. Вероятнее всего, на это повлияло введение QR-кодов для посещения общественных мест.