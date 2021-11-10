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Общество Свердловская область
автобус №57, общественный транспорт (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские предприятия просят о QR-кодах в общественном транспорте

Свердловские предприятия просят ввести режим QR-кодов в общественном транспорте, так как считают, что во время поездки на работу сотрудники могут заразиться ковидом. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.
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По его словам, сейчас предприятия принимают меры по усиленной вакцинации работников.

"По нашим наблюдениям, на крупных производственных предприятиях уровень коллективного иммунитета составляет в среднем порядка 65-68%. На некоторых он доходит и до 90%. А к концу года будет больше 80%", - заявил Породнов.

Он отметил, что те предприятия, у которых нет своего корпоративного транспорта, не исключают возможности заражения сотрудников в общественном.

"От них есть предложения по введению QR-кодов в общественном транспорте, потому что многие сотрудники добираются на нем. И если на предприятиях все санитарно-эпидемиологические требования выполняются, вакцинация идет и предприятия значительное внимание этому уделяют, то они не могут контролировать доставку от дома до рабочего места общественным транспортом", - добавил Александр Породнов.

Стоит отметить, что буквально накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе не планируется введение QR-кодов для поездок в общественном транспорте.

Между тем, уральские бизнесмены терпят колоссальные убытки после введения кодов для посещения общественных мест. В Екатеринбурге в ближайшую субботу планируется акция протеста против данных ограничений.

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Теги: QR-коды, транспорт, предприятия



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