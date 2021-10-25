На матчи "Автомобилиста" в Екатеринбурге будут пускать только с QR-кодом

На домашние матчи екатеринбургского "Автомобилиста" можно будет попасть только при наличии QR-кода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, согласно указу губернатора Свердловской области, начиная с 25 октября доступ зрителей в спортивные сооружения, в том числе и ледовые арены, осуществляется по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 либо перенесенное заболевание.

"Таким образом, по решению региональных властей для доступа на домашние матчи "Автомобилиста", "Авто" и "Горняка-УГМК" необходимо иметь не только билет на игру, но и QR-код, а также документ, удостоверяющий личность", - отметили в клубе.

Напомним, что свердловские власти решили ускорить введение QR-кодов в регионе. Их введут на неделю раньше, чем планировалось, и распространят на торговые центры и рестораны.