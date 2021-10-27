В Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида. Список

Сегодня, 27 октября, исполняющий обязанности свердловского губернатора Алексей Шмыков подписал указ, которым расширен перечень зон, свободных от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, предполагается введение дополнительного документа, позволяющего посещать COVID-free-зоны – справки из больницы о наличии противопоказаний к вакцинации. В таком случае человек должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед посещением учреждения. Также в качестве документа может служить справка о получении первого компонента вакцины от ковида, но это условие действует только до 15 декабря.

Начиная с 30 октября свердловчанам старше 18 лет обязательно требуется предъявление QR-кода или справки о вакцинации, перенесенной болезни, либо медотвода и результата теста ПЦР, а также документа, удостоверяющего личность дополнительно к уже установленным площадкам в организациях общественного питания (за исключением работающих на вынос и доставку, обеспечивающих круглосуточное питание работников, расположенных в аэропорту и на вокзалах). Коды нужно предъявлять в объектах розничной торговли (кроме аптек, объектов, где продаются продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости).

Кроме них в перечень вошли прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии, аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии, торгово-развлекательные центры и кинотеатры, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания. Исключения сделаны для помещений, где располагаются пункты вакцинации против COVID-19 и участки проведения всероссийской переписи населения.

Также указом введен запрет с 30 октября в ночное время (с 23.00 до 6.00) на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием, оказание услуг общественного питания (кроме работающих на вынос и доставку, обеспечивающих круглосуточное питание работников, расположенных в аэропорту и на вокзалах). В период "нерабочих дней" с 30 октября по 7 ноября не будут работать организации культуры, кроме театров и музеев.

Наконец, требование соблюдать самоизоляцию распространяется на жителей региона в возрасте от 60 лет. Исключения делаются для переболевших и привитых (или начавших прививаться) уральцев, походов в больницу, аптеку, магазин или чтобы вынести мусор. Работодателям рекомендовано перевести невакцинированных сотрудников такого возраста на дистант на четыре недели для вакцинации.

О том, что в Свердловской области вновь будут усилены меры для профилактики коронавируса и введены дополнительные ограничения, стало известно во вторник.