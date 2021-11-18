"Мы очень этого не хотим": в Свердловской области не собираются отменять QR-коды

В Свердловской области не собираются отменять QR-коды для посещения торговых центров и заведений общепита. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, сегодня свердловские рестораторы опубликовали открытое письмо в адрес главы региона Евгения Куйвашева и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Представители отрасли призвали отменить QR-коды для посещения заведений, так как ограничения привели к сокращению их выручки сразу на 50%.

Как заявил сегодня Креков, никакой отмены QR-кодов не планируется.

"Мы прекрасно осознаем, что бизнес – это налогоплательщики. Это, в том числе, содержание здравоохранения и многих других социальных, необходимых нам отраслей. Ни у кого, уверяю вас, нет ни малейшего желания "подточить" бизнес", - отметил вице-губернатор.

Он призвал "смотреть дальше завтрашнего дня".

"Мы хотим, чтобы никогда не наступило время, когда в фитнес-салоны или салоны красоты люди не придут, потому что не будет людей. Мы очень этого не хотим", - заявил Креков.

Вице-губернатор добавил, что не хочет вспоминать Средневековье и эпидемию чумы.

"К сожалению, люди не только рождаются, но и умирают. Поэтому тот режим QR-кодирования, который сегодня сложился – он сложился. Мы еще не закончили формирование зон, свободных от ковида. Эта работа будет продолжена. Об ослаблениях говорить рано, потому что мы только начали получать позитивные результаты. Когда они укрепятся, станут долговременными – тогда будет разговор о каких-то смягчениях", - сообщил Креков.

Вместе с тем он отметил, что оперштаб прорабатывает некоторые предложения, которые должны облегчить работу бизнесу. Что это за предложения, Креков не уточнил.

Напомним, по словам представителей отрасли, они несут колоссальные убытки после того, как ограничения и QR-коды начали действовать.