"Количество участников не ограничено". Жители Екатеринбурга выйдут протестовать против QR-кодов

В ближайшие выходные в Екатеринбурге пройдет акция протеста против введения QR-кодов для посещения общественных мест.

Организатором мероприятия является местная общественная организация "РодНадзор". Как сообщили Накануне.RU организаторы, пикет "Против ограничения прав QR-кодами" пройдет в эту субботу, 13 ноября, с 13 до 14 часов.

Протестующие планируют собраться в "Южном парке" у ТЦ "Дирижабль" между улицами Шварца и Фучика. По данным организаторов, акция согласована с министерством общественной безопасности.

"Приходите поддержать, количество прохожих не ограничено - парк большой", - заявили в "РодНадзоре".

Как сообщало Накануне.RU, в начале ноября в Свердловском областном суде был зарегистрирован первый иск, оспаривающий пункт в указе губернатора о введении в регионе QR-кодов. Предварительное судебное заседание состоится на следующей неделе.