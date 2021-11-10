10 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Количество участников не ограничено". Жители Екатеринбурга выйдут протестовать против QR-кодов

В ближайшие выходные в Екатеринбурге пройдет акция протеста против введения QR-кодов для посещения общественных мест.
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Организатором мероприятия является местная общественная организация "РодНадзор". Как сообщили Накануне.RU организаторы, пикет "Против ограничения прав QR-кодами" пройдет в эту субботу, 13 ноября, с 13 до 14 часов.

Протестующие планируют собраться в "Южном парке" у ТЦ "Дирижабль" между улицами Шварца и Фучика. По данным организаторов, акция согласована с министерством общественной безопасности.

"Приходите поддержать, количество прохожих не ограничено - парк большой", - заявили в "РодНадзоре".

Как сообщало Накануне.RU, в начале ноября в Свердловском областном суде был зарегистрирован первый иск, оспаривающий пункт в указе губернатора о введении в регионе QR-кодов. Предварительное судебное заседание состоится на следующей неделе.

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Теги: QR-коды, протест, Екатеринбург



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