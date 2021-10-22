22 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти решили ускорить введение QR-кодов

Власти Свердловской области решили ускорить введение QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.
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По его словам, с 30 октября по 7 ноября на Среднем Урале устанавливаются нерабочие дни. Вводится обязательная самоизоляция всех людей старше 65 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, переболел ковидом или начал процесс вакцинирования, что должно быть подтверждено соответствующим медицинским документом. Также режим самоизоляции вводится для свердловчан, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

"Планируемые нами меры о введении зон, свободных от ковида и QR-кодирования с 8 ноября, будут введены раньше - начиная с 30 октября. Это касается театров, выставочных пространств, кинотеатров, спортивных сооружений и ряда других объектов", - напомнил Креков.

По его словам, торговым центрам, ресторанам и прочим местам, входящим в понятие сферы услуг, будет рекомендовано с 30 октября ввести вход по QR-кодам либо документам, подтверждающим факт вакцинирования. Вице-губернатор отметил, что это покажет "степень социальной ответственности нашего бизнеса".

"В зависимости от того, какой будет реакция на эту рекомендацию, мы будем принимать решение о возможности введения обязательного QR-кодирования", - пообещал Креков.

Напомним, на этой неделе число переболевших ковидом свердловчан превысило 150 тысяч человек.

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Свердловские власти решили ускорить введение QR-кодов

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Теги: QR-коды, торговые центры, рестораны, Креков



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