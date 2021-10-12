QR-коды в Свердловской области введут с 25 октября

Стала известна дата, с которой в Свердловской области начнут вводить QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сегодня в своем Instagram рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

По его данным, с 25 октября QR-коды заработают, в первую очередь, для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве региона должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни.

"Срок действия - полгода, в противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется и на муниципальные администрации (при этом специальные помещения для приема граждан должны быть все же предусмотрены везде). Также из-за высоких рисков в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты", - сообщил Куйвашев.

Далее, по его словам, с 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, домах культуры, в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха.

"С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор, мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал, сейчас рассматриваем и другие объекты и сферы деятельности", - добавил губернатор.

Напомним, о том, что на Среднем Урале собираются ввести QR-коды для посещения "чистых зон" от ковида, стало известно в начале октября.