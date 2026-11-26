Песков объяснил раннюю дату "прямой линии" Путина напряженным графиком

В Кремле объяснили, с чем связано решение провести "прямую линию" президента РФ Владимира Путина раньше обычного срока.

"Это связано с тем, что в декабре достаточно напряженный рабочий график у президента, и поэтому решили чуть пораньше провести это важное и столь ожидаемое в стране мероприятие", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Он пояснил, что в декабре у Путина запланированы поездки по регионам, открытие инфраструктурных объектов, заседания президентских советов и встречи с общественниками.

Ранее стало известно, что "прямая линия" и пресс-конференция президента России состоятся 10 декабря. Встреча главы государства с россиянами начнется в 12.00 по московскому времени. Предыдущие несколько лет мероприятие проходило ближе к концу декабря.