Креков исключил полную отмену QR-кодов до новогодних праздников

В Екатеринбурге, вероятнее всего, не будут вводиться QR-коды для посещения ледового городка, но об их полной отмене речи не идет. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Напомним, власти Екатеринбурга пока не определились, делать ли вход в главный ледовый городок по QR-кодам.

Как заявил сегодня Креков, этот вопрос будет решать администрация уральской столицы.

"Я думаю, в связи с тем, что все-таки это улица и свежий воздух, QR-кодирование здесь будет необязательно", - отметил вице-губернатор.

При этом он исключил полную отмену QR-кодов до новогодних праздников.

"В сегодняшней ситуации ни о какой отмене QR-кодирования речи быть не может", - добавил Креков, призвав всех вакцинироваться, чтобы "пройти в те места, куда надо пройти".

Напомним, сегодня стало известно, что уже почти половина взрослых жителей Свердловской области имеет прививку от коронавируса.