Врио мэра Екатеринбурга рассказал о борьбе с непогодой и пообещал детальный разбор

В Екатеринбурге за минувшие сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил врио главы города Рустам Галямов.

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Как рассказал он в своем канале, за ночь с улиц города вывезли 104 тонны снега и использовали более 200 тонн противогололедных материалов.

"Сейчас работают свыше 340 человек и 173 единицы спецтехники. Основные задачи – расчистка дорог и тротуаров. Службы благоустройства объезжают город, осуществляют контроль за уборкой", - заявил Галямов.

Он пообещал детально разобраться, как службы реагируют на вопросы горожан по уборке.

Напомним, что сегодня свердловская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды.