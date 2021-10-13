13 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

Креков рассказал, что делать свердловчанам, не получившим QR-код

Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал, что делать уральцам, которые провакцинировались от ковида, но не получили QR-код.

Сегодня стало известно, что в Свердловской области расширят список общественных мест, куда будет невозможно попасть без QR-кода. Напомним, они вводятся в регионе с 25 октября.

Как заявил Креков на сегодняшнем брифинге, в указе губернатора прописана еще одна возможность посещения "чистых зон" от ковида.

"Мы будем разрешать вход в эти зоны по справкам установленного образца с печатью лечебного учреждения. Это сделано для тех граждан, которым по каким-то причинам не пришел QR-код, потому что такие случаи мы фиксировали", - рассказал вице-губернатор.

По его словам, также будет объявлен номер специальной "горячей линии", куда можно будет обратиться, если возникла задержка с QR-кодом. Креков уточнил, что справка о наличии антител для прохода в "чистые зоны" не подойдет.

креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

"Такая справка не является заменителем QR-кода или бумажного документа о том, что человек вакцинирован или переболел", - заявил он, добавив, что отрицательный ПЦР-тест также не заменит QR-код.

Креков рассказал, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации срок действия QR-кодов будет изменен с года до полугода.

"Технически это будет оформлено в ближайшее время. Все имеющиеся на сегодня методические рекомендации, да и просто практика, говорят о том, что это время актуального действия существующих на сегодня вакцин. Когда проходит больше чем полгода, люди заболевают гораздо чаще, чем в иных ситуациях", - добавил свердловский вице-губернатор.

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Креков рассказал, что делать свердловчанам, не получившим QR-код

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Теги: Креков, справка, QR-код



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